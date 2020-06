Geen Kerselaretreffen door corona CDR

07 juni 2020

16u38 0

De organisatoren van het Kerselaretreffen, het jaarlijkse oldtimerevenement met het Kerselaregoed op de Schierveldewijk als uitvalsbasis, gaat dit jaar niet door. De zevende editie was gepland op zaterdag 1 augustus. “Door de maatregelen omtrent de Covid-19-pandemie en het feit dat wij als organisatoren geen onnodige risico’s willen nemen om de gezondheid van de deelnemers onnodig te belasten, hebben wij de beslissing genomen om het treffen met een jaartje uit te stellen. We hopen dat we jullie opnieuw mogen verwelkomen voor de editie van 2021”, klinkt het bij de organisatie.