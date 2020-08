Geen Kermiscafé, wel bloedinzameling bij KSA Torrewachters CDR

04 augustus 2020

08u21 0

KSA BeBo is genoodzaakt om de 39e editie van hun Likkepotfeesten, die normaal van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus aan het Beverse KSA-lokaal georganiseerd zou worden, te annuleren. “De recente stijging en verstrengde maatregelen roepen ook ons evenement een halt toe. Hoezeer we hoopten op een gezellige editie van onze jaarlijkse likkepot, zo zeer beseffen we dat deze tijden speciale aandacht vergen”, klinkt het.

Ook de Rumbeekse KSA Torrewachters besliste eerder al om hun jaarlijkse Kermiscafé te schrappen, maar kiest er nu wel heel bewust voor om hun jaarlijkse bloedinzameling onder de noemer KSA Bloedheet wel te laten doorgaan. Voor het Rode Kruis is en blijven dergelijke bloedinzamelacties nu eenmaal van groot belang om hun bloedvoorraad op peil te houden. De bloedinzameling vindt plaats op vrijdag 7 augustus, van 16.30 tot 19.30 uur, in het KSA-lokaal Op het Rumbeekse Kerkplein. Inschrijven vooraf dient te gebeuren via https://donorportaal.rodekruis.be/Schedule/SiteSearch.aspx?Search-Type=Distance&PostalCode=8800. Er wordt gevraagd om zelf een balpen me te nemen om de medische vragenlijst in te vullen.