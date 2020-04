Geen jeugdintroductiedag bij Club Roeselare door corona CDR

03 april 2020

De jeugdintroductiedag bij Club Roeselare die normaal op woensdag 22 april zou plaatsvinden is afgelast door de coronamaatregelen. Doordat op een latere datum de werken voor het installeren van kunstgras op het Rodenbachstadion wellicht al zullen gestart zijn, werd beslist dat nieuwe jeugdspelers voor onder- en middenbouw, van U5 tot en met U13, zich kunnen melden via jeugd@clubroeselare.be Spelers die willen overkomen van een andere ploeg dienen dit zeker in de maand april te doen. Daarnaast kan Club Roeselare ook al meegeven dat TVJO Ashley Muylle zijn staf al rond heeft. De jeugd van Club Roeselare zal begeleid worden door Diego Van Daele, Jan Meseure, Dirk Huyghe, Jonas Vandamme, Alexander Deprez, Jelle Parmentier, Stefaan Ghuillemyn, Jeroen Borrizee en Jean Leeman. De jeugdtrainingen vatten begin augustus aan, op 15 augustus is er de Clubhappening met tornooien voor de benjamins en duiveltjes, en afzonderlijke wedstrijden voor preminiemen (U10-U11-U12), miniemen (U13), knapen (U15) en scholieren (U17). Meer info op jeugd@clubroeselare.be .