Geen huwelijken meer? Dan organiseren weddingplanners Marlies en Silke sfeervolle etentjes aan huis: “In je eigen tuin, binnen je eigen bubbel” Valentijn Dumoulein

25 mei 2020

18u21 23 Roeselare Door de coronacrisis zitten grootschalige huwelijksfeesten er de komende maanden niet meer in en dus besloten weddingplanners Marlies Maddens uit Moorslede en Silke Vincent uit Brugge het over een andere boeg te gooien. De vrouwen bundelden de krachten en verzorgen met Tafelke Thus sfeervolle etentjes in je eigen tuin, inclusief decoratie en catering.

Marlies (28) verzorgt met Dame Blanche huwelijksfeesten in de regio Roeselare en Silke (31) doet met Atelier Rosé Weddings & Events in Brugge hetzelfde. Die sector ligt door de coronamaatregelen zo goed als stil en dat bracht hen op het idee om Tafelke Thus te lanceren. “We zagen onze agenda’s voor deze zomer bijna volledig leeglopen”, vertelt Marlies. “We zitten in hetzelfde schuitje en hebben de afgelopen weken vaak ons hart gelucht bij elkaar. Het werd al snel duidelijk dat we allebei niet zomaar bij de pakken wilden blijven zitten. We zaten met allerlei ideetjes in ons hoofd en besloten samen Tafelke Thus uit te werken.”

Drie sfeervolle thema’s

“De naam zegt het eigenlijk zelf al”, gaat Marlies verder. “We organiseren bij de mensen thuis intieme etentjes in de tuin. We doen de volledige aankleding, te kiezen uit drie sfeervolle thema’s: Ibiza, Provence en Marrakesh. Zo brengen we ook het buitenland naar de mensen toe. We brengen echt alles mee: tafels en stoelen, lichtsnoeren om het gezellig te maken, kaarsjes, bloemen, glazen, bestek, enz... Wie liever eigen meubilair gebruikt, kan de decoratie ook bij ons huren in een doe-het-zelf-pakket per thema. Het concept kan zowel met als zonder catering gekozen worden, voor wie bijvoorbeeld liever zelf de barbecue aansteekt.”

Veiligheid

Het concept ligt volledig in lijn met wat volgens de coronamaatregelen mag. “Intieme etentjes in je eigen tuin en binnen je eigen bubbel”, legt Silke uit. “Zo maken we toch nog iets leuks van die zomer. Door samen te werken, bundelen we ook onze sterktes en ik denk dat we elkaar op veel vlakken mooi aanvullen. We vormen een goed team. We kunnen niet anders dan creatief uit de hoek komen. De eventsector is hard getroffen en we weten niet wanneer we weer volop huwelijksfeesten zullen kunnen organiseren. Het is voor ons een manier om toch onze job uit te oefenen en een inkomen te hebben en tegelijk ook mensen een alternatief te bieden.”

Door mondmaskers en handschoenen te gebruiken, verzekeren Marlies en Silke dat alle veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. “En versoepelt de Veiligheidsraad die regels, dan kunnen we het concept nog uitbreiden”, beloven ze.

Het duo richt zich vooral op mensen die iets te vieren hebben, maar dat nu noodgedwongen in beperkte kring moeten doen. “Dat kan gaan van een verjaardag tot een jubileum of Vaderdag”, besluit Marlies. “Vorige week hadden we onze vuurdoop en toen gingen we langs bij een koppel dat beroep op mij doet voor een huwelijksfeest. Dat is uitgesteld naar oktober, maar de burgerlijke trouw vond nu al plaats en dat wilden ze toch in beperkte kring vieren met een etentje van ons.”

Meer info en prijzen krijg je door te mailen naar tafelkethus@gmail.com. Je vindt ook meer info op Facebook en Instagram via Tafelke Thus.