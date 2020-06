Geen festival deze zomer? Geniet dan van een concert vanuit je hangmat: “Je beleeft de muziek helemaal anders en het is bovendien coronaproof” Charlotte Degezelle

12 juni 2020

10u19 0 Roeselare Festivals zijn deze zomer dan wel geschrapt, maar Roeselarenaar Stijn Cottenier hoopt dat gemis enigszins goed te maken met ‘hangmatconcerten’. Stijn wil het concept - en de hangmatten - aanbieden aan alle organisatoren van concerten, maar gaat het coronaproof concept op 9 augustus een eerste keer uittesten in Roeselare.

“Vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis merkten we dat heel wat mensen begonnen na te denken over de zomer. Het besef groeide dat veel minder mensen naar het buitenland zouden trekken, waardoor de stad drukker bevolkt zou zijn”, zegt Stijn Cottenier van Stuyfplek Pand 46. “De grote vraag was hoe ze die zomer dan op een leuke, maar tegelijkertijd veilige manier konden invullen. We begonnen te brainstormen en dat leidde tot meer dan dertig ideeën, die we herleidden tot een top vijf. Uiteindelijk sprong één idee eruit dat we echt wilden uitwerken.”

Primeur tijdens ZomerNeST

Dat idee was hangmatconcerten, waarmee Pand 46 en VOC Opstap de voorbije weken verder aan de slag gingen. “De beleving in een hangmat is heel anders dan vanop een stoel of rechtstaand. Het overkomt je echt, zeker als je je op een rustige locatie of in de natuur bevindt. Bovendien creëert een hangmat afstand en is het als het ware een bubbel. Coronaproof dus. Om dat zo te houden, zullen de hangmatten telkens ontsmet worden. Waarom zou je het publiek van een concert dan ook geen hangmat aanbieden”, gaat Stijn verder. “Frederik Turpyn en Jonathan Tanghe van vzw Amate Galli en buurthuis ’t Nest in Rumbeke zagen er onmiddellijk graten in en op zondag 9 augustus organiseren zij voor hun ZomerNeST het eerste hangmatconcert met Con Pasion als muzikale gast.”

Concept delen met anderen

Het is niet de bedoeling dat Pand 46 en VOC Opstap een kalender van hangmatconcerten samenstelt. Wel gaan ze het concept aan andere organisatoren aanbieden. “Wij zetten het idee op punt en delen het daarna met anderen”, legt Stijn uit. “De concerten zijn bedoeld voor vijftig toeschouwers. We zijn nu op zoek naar partners die ons evenveel hangmatten kunnen bezorgen of die ze voor ons kunnen maken. Ook die ouderwetse tuinzetels waar je diep in wegzakt, zijn een optie. Dit materiaal willen we dan ontlenen aan mensen die er wel iets voor voelen om een hangmatconcert te organiseren. We willen het concept over heel Vlaanderen uitrollen. In Lommel en Leuven beweegt er alvast een en ander. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat je bijvoorbeeld van Limburg naar Roeselare moet rijden om de hangmatten op te halen en terug te brengen. Dus willen we werken aan verschillende locaties waar het materiaal ontleend kan worden.”

Organisatoren die geïnteresseerd zijn, mensen die kunnen helpen met de hangmatten of mensen die de hangmatconcerten verder willen uitwerken, kunnen zich aanmelden op de Facebookpagina Hangmatconcerten.