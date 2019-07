Geen doorgaand verkeer in Moorseelsesteenweg tijdens bouwverlof CDR

17 juli 2019

06u44 0

De riolerings- en wegeniswerken in de Moorseelsesteenweg zitten op schema. De aannemer werkt nog door tot vrijdag 19 juli en neemt dan drie weken verlof. Op maandag 12 augustus worden de werken hervat. Voor het bouwverlof wordt de betonverharding nog aangelegd. Zo krijgt het beton de nodige drie weken tijd om uit te harden voor ze in gebruik genomen wordt. Tijdens het bouwverlof is de zone van de Dadizeleleenstraat tot de Steenovenstraat dan ook niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Om schade aan het wegdek te vermijden zijn de aangelanden tijdens die periode enkel te voet en met de fiets bereikbaar. De bestaande omleidingen blijven geldig. Doorgaand verkeer richting Roeselare en Ledegem moet de omleiding via de Ieperseweg en de Meensesteenweg volgen. Fietsers volgen de omleiding via de Koestraat. Vanaf de grote ring (N36) tot aan de inrit van de firma Dewulf nv is plaatselijk verkeer toegelaten om bereikbaarheid van de bedrijven en plaatselijke bewoners te kunnen garanderen. De werken startten al in februari, in het voorjaar van 2020 zouden ze volledig achter de rug moeten zijn.