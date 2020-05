Geen concert? Dan zingen Vox Musica en VOXplus vanuit hun kot CDR

04 mei 2020

Door de coronacrisis kon het concert ‘Vox Movieca’ van de koren Mini Musica, Vox Musica en VOXplus afgelopen weekend niet in première gaan op de TRAX-site. Maar de koren, die alle activiteiten en repetities schrapten sinds 13 maart, bleven niet bij de pakken zitten en gingen thuis creatief aan de slag. De leden van het jeugdkoor Vox Musica en VOXplus, voor zangers vanaf 25 jaar, zongen via de webcam alleen, maar toch samen, het nummer ‘Somewhere only we know’ van Keane in. Al de beelden van de ruim 60 individuele zangers en zangeressen werden vervolgens gemonteerd tot één geheel gemonteerd en als alternatief voor het concert bomvol filmmuziek op sociale media gelanceerd.

Het filmpje zie je hier:



