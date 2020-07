Geen Bubbelbatjes en Roeselare Kermis CDR

29 juli 2020

19u35 0 Roeselare Nadat de Crisiscel en de Taskforce van de stad Roeselare vorige week al beslisten dat de Bubbelbatjes van komende weekend niet kunnen doorgaan, is nu ook duidelijk dat de zomervakantie niet beëindigd zal worden met Roeselare Kermis.

Geen Bubbelbatjes betekent dat er komend weekend geen sprake zal zijn van een evenement of braderie. De winkels zijn wel open en voorzien hun jaarlijkse solden voor de klanten, maar volgens de federale maatregelen: winkelen dient opnieuw alléén te gebeuren en voor maximum 30 minuten (tenzij op afspraak). Net zoals dat in de andere weekends al het geval is sinds de heropening van de winkels, zal er vanuit de gemeenschapswachten en politiediensten toezicht zijn over het respecteren van de eenrichtingslooplijnen, het verplicht dragen van een mondmasker en het afstand houden. Alles is voorbereid om gerichte crowd control-maatregelen in te schakelen, zoals een tijdelijke afsluiting van zones.

Eerder werd al beslist dat de kermissen in Rumbeke en Beveren dit jaar niet georganiseerd kunnen worden. Dit geldt nu ook voor Roeselare Kermis eind augustus. Ook de buurt- en straatfeesten kunnen niet doorgaan in augustus. Waar mogelijk blijven speelstraten wel mogelijk, om toch het aanbod voor kinderen om buiten te spelen zo groot mogelijk te houden. Voor de kleinere evenementen die worden aangevraagd, is er een screening naar haalbaarheid. De organisatoren worden door de stad ingelicht of hun evenement al dan niet kan doorgaan en welke voorwaarden er moeten gerespecteerd worden.