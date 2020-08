Geen Beveren Hopt, maar wel online wedstrijd CDR

25 augustus 2020

De Beverse Schuimkraagproevers trekken de stekker uit de zesde editie van hun bierfestival Beveren Hopt. Dat zou op 12 en 13 september georganiseerd worden, maar corona steekt de organisatie stokken in de wielen. “De voortdurende onzekerheid en veranderende coronamaatregelen zijn een eerste reden”, duidt Marco Lombaert. “Een tweede is dat ons festival gekend en geliefd is voor zijn sfeer en gezelligheid. Door het opleggen van de huidige coronamaatregelen zou die sfeer en gezelligheid een flinke duik nemen. Een derde is onze sponsoring. Zonder de nodige sponsoring kan ons festival niet overleven. We zijn onze trouwe sponsors zeer dankbaar voor de steun tijdens afgelopen vijf jaar. De coronacrisis heeft er bij velen ook zwaar ingehakt. Ten vierde willen we met onze organisatie zeker niet verantwoordelijk zijn voor een heropflakkering van het virus. Hopelijk kunnen we er in 2021 terug volledig voor gaan. Noteer zeker 11 en 12 september 2021 nu al in de agenda.” Om Beveren Hopt toch enigszins in de kijker te zetten dit jaar, roepen de Beverse Schuimkraagproevers op om tot 13 september een foto van je geliefde bier, met #beverenhopt, op sociale media te posten. “De origineelste foto krijgt een WUK-verassingspakket. WUK was de winnaar van het beste bier op onze laatste editie in 2019”, besluit Marco.