Geen aanpassing mogelijk voor gemiddelde wachttijd van acht minuten aan overweg Herdersstraat Charlotte Degezelle

19 november 2019

07u38 0 Roeselare Automobilisten die in de Herderstraat aan een gesloten spooroverweg staan, moeten gemiddeld acht minuten wachten voor de slagbomen opnieuw opengaan. Dat leidt tot de nodige frustraties bij heel wat automobilisten en zal de komende weken, door de werken aan de overweg in de Mandellaan ook tot de nodige files leiden. Uit overleg tussen de Stad en Infrabel blijkt echter dat het ook in de toekomst geduldig wachten blijft. De Stad plant wel extra signalisatie.

Het was CD&V-gemeenteraadslid Rina Arteel die maandagavond de kat de bel aanbond tijdens de gemeenteraad. “Momenteel is er voor het verkeer in de Herderstraat na het sluiten van de slagbomen een wachttijd van acht minuten”, schetst zij de problematiek. “Op het ogenblik dat de slagbomen dicht zijn, rijdt het verkeer in de Guido Gezellelaan verder. Als de slagbomen weer open gaan, zijn het opnieuw de lichten van de Guido Gezellelaan die eerst op groen overgaan. Dit is een echt pijnpunt en zal met de huidige werken aan de overweg in de Mandellaan enkel tot meer file leiden.”

De problematiek is mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) niet onbekend. “Ik ben al meermaals door burgers aangesproken over die lange wachttijd en ook op sociale media is het een onderwerp dat leeft”, geeft ze toe. “Net daarom hebben wij vandaag (maandag nvdr.) een vergadering met Infrabel belegd. Wij wilden weten of er een aanpassing mogelijk was om de wachttijden in te korten.” Het antwoord dat de stad kreeg was negatief. “In functie van de veiligheid van het spoorwerkeer wordt via schakelaars/detectielussen, die op welbepaalde afstanden ten opzichte van de overwegen ingebouwd zijn langs het spoorwegtracé, een sluitingsbevel gegeven aan de slagbomen”, licht de schepen de reactie van Infrabel toe. “Tot drie jaar terug lag de schakelaar/detectielus voor de overweg aan de Herdersstraat net voorbij het station van Roeselare. Maar die werd omwille van extra veiligheidsmarges en verdere automatisering bij Infrabel zo’n 300 meter verplaatst, waardoor het signaal voor het sluiten van de overweg aan de Herdersstraat nu gegeven wordt net voor de trein komende van Lichtervelde het station van Roeselare binnenrijdt. Daarnaast waren er tot drie jaar terug ook nog seingevers aanwezig in het Roeselaarse station die handmatig groen licht konden geven en zo een impact uitoefenden op de wachttijden aan overwegen. Op vandaag wordt alles echter technisch aangestuurd. Hierdoor moeten automobilisten aan de overweg in de Herdersstraat wachten zolang er treinreizigers uit- en instappen en tot de trein opnieuw vertrokken is en gepasseerd aan de overweg.”

In theorie zou de automatische aansturing van het sluiten van de spoorwegovergang, waardoor de slagbomen al sluiten net voor de trein komende uit de richting van Lichtervelde het station binnenrijdt, omzeild kunnen worden door daar opnieuw een manuele sturing in te voeren.”Maar in de praktijk zou dat betekenen dat de trein tussen het station van Lichtervelde en het vertrek in het station van Roeselare er drie minuten extra zou over doen ten opzichte van vandaag. In functie van de stiptheid en de doorstromingstijden van de trein is dergelijke bijsturing niet toelaatbaar voor de NMBS”, weet schepen Coppé.

Aan de lange wachttijd verandert er dus niets. Maar de Stad wil wel zelf actie ondernemen. Zeker nu er nog tot 6 december werken zijn aan de overweg in de Mandellaan. “Wij gaan bekijken hoe we de automobilisten kunnen waarschuwen voor de lange wachttijd door bijvoorbeeld via een LED-bord er op te wijzen dat ze best doorrijden tot de Veldstraat en daar onder de spoorweg door kunnen om vervolgens via de Trakelweg naar de Mandellaan te rijden”, besluit de schepen.