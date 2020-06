Geen 21ste editie van Salon voor Land- en Tuinbouw door corona CDR

18 juni 2020

17u29 0

De organisatie van Het Salon voor Land- en Tuinbouw en Park, in samenwerking met LVZ West-Vlaanderen afdeling land- en tuinbouw, heeft beslist om het eerstvolgende salon van eind februari 2021 niet te laten plaatsvinden. Dat opent traditiegetrouw eind februari de deuren van Expo Roeselare en lokt telkens meer dan 100 exposanten en duizenden bezoekers. “Ondanks het feit dat de samenleving stilaan terug naar zijn ’normale’ modus komt, is er toch nog heel veel onzekerheid”, zegt organisator Nic Vermaut. “Enerzijds dreigt een tweede coronagolf, anderzijds is er ook de harde economische realiteit. Wij detecteren een grote impact van de Covid-crisis bij de toeleveringsbedrijven van de land- en tuinbouwsector. Om de sector vooral de nodige rust en focus te geven en gelet op de intensieve voorbereiding van een dergelijk groot regionaal evenement, beslisten wij om de volgende editie over te slaan. We hopen voor alle stakeholders dat deze crisis snel onder controle is, waardoor we ons opnieuw kunnen focussen op een nieuwe editie in een post-coronatijdperk.”