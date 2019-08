Geefkast voor goed doel uitgebrand: brand werd vermoedelijk aangestoken Alexander Haezebrouck

24 augustus 2019

14u59 2 Roeselare Door een brand in de Kalkenstraat in Roeselare in de nacht van vrijdag op zaterdag is de geefkast die er stond voor een goed doel uitgebrand. De sportwagen die ernaast onder een carport stond, vatte plots vuur. Mogelijk werd de brand aangestoken, het parket onderzoekt de zaak.

Iets na middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag vatte een sportwagen die onder een carport stond in de Kalkenstraat plots vuur. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Ze konden verhinderen dat het vuur oversloeg op de woning ernaast. Ze konden niet voorkomen dat de auto en de geefkast voor een goed doel volledig in vlammen opgingen. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om brandstichting. Getuigen zouden een luide knal gehoord hebben en kort daarna een auto hebben horen wegrijden. Een deskundige van het parket onderzoekt nu de precieze oorzaak van de brand. Een mogelijke dader is nog niet gevat.

“Geefkast was erg mooi project”

Vooral het feit dat de geefkast in vlammen is opgegaan door een brandstichter doet de gemoederen in de Kalkenstraat hoog oplaaien. De geefkast was een initiatief van Pas Par Toe, een ontmoetingscentrum voor volwassenen met een beperking. In die geefkast konden mensen spullen deponeren die zelf niet meer gebruikten maar wel nog bruikbaar zijn voor iemand anders. De geefkast stond er sinds januari 2018. “Het is enorm jammer dat zo’n mooi en goed project op zo’n manier moet stoppen”, zegt Koen Oosthuyse van Pas Par Toe. “Elke dag gingen wel 20 tot 30 mensen iets deponeren in de geefkast. Alles wat er in stond is ook in vlammen opgegaan. Of we snel een nieuwe geefkast zullen plaatsen weten we nog niet. We gaan dat eens bekijken met de directie maar we hebben daar nu nog geen besluit over genomen.”