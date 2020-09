Gedrogeerde automobiliste (32) weer vrij na verhoor, slachtoffer nog altijd kritiek VHS

25 september 2020

18u53 7 Roeselare Sharon D., de 32-jarige Roeselaarse die donderdagnamiddag een ongeval veroorzaakte waarbij een 84-jarige fietser levensgevaarlijk gewond raakte , is weer vrij. Haar auto blijft wel in beslag genomen. Slachtoffer Hendrik U. uit Izegem vecht, voor zover bekend nog altijd voor zijn leven.

De vrouw werd gearresteerd na het ongeval omdat ze onder invloed was van drugs en toch met de wagen had gereden. Niet voor het eerst overigens want in 2018 werd ze in gelijkaardige omstandigheden gesnapt door de politie. Na het ongeval van donderdag werd de Opel Astra waarmee Sharon D. reed in beslag genomen. Het voertuig behoort toe aan haar vader maar was niet ingeschreven, gekeurd en verzekerd. Aan de linkerzijde was schade te zien van een eerder ongeval.

Vrij na verhoor

D., die onmiddellijk haar rijbewijs moest inleveren voor een periode van vijftien dagen, werd verhoord door de politie die vervolgens contact nam met het parket. Daar werd geoordeeld dat de vrouw mocht worden vrijgelaten. De Opel Astra blijft wel in beslag genomen. Sharon D. zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.