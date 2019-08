Gedicht junior stadsdichter is langste kunstwerk van Roeselare CDR

07 augustus 2019

07u12 0 Roeselare Het gedicht van junior stadsdichter Ella Vanblaere siert voortaan de muur van het Duivestraatje en is met zijn twintig meter het langste kunstwerk van Roeselare.

Begin 2019 werd Ella Vanblaere, die net het zesde leerjaar in de Vikingschool achter de rug heeft, verkozen tot junior stadsdichter VANRSL. Haar winnende gedicht gedicht werd nu vereeuwigd in het straatbeeld. De jongelui van De Stroate uit Kortrijk, met name McBullet en Jatse Verschoore, gingen in het Duivestraatje creatief aan de slag met het gedicht. “Dit resulteerde in een fijn stukje streetart en is misschien wel het langste kunstwerk van Roeselare”, zegt diensthoofd Publiekswerking Koen Verledens.

Je vindt het kunstwerk van twintig meter lang aan de ingang van het Duivestraatje via de Kokelarestraat. Ella zag het kunstwerk zelf nog niet, want zij is momenteel op reis.

In september wordt opnieuw een zoektocht gelanceerd naar de nieuwe junior stadsdichter. Elk jaar gaat de stad creatief aan de slag met de inzendingen voor deze wedstrijd. In het verleden verschenen al gedichten op broodzakken, werd een winnend gedicht vereeuwigd op de zijgevel van het Spillebad en hangen her en der in de stad ook pancarten met gedichten.