Gault&Millau roept Mister Spaghetti Roeselare uit tot POP-restaurant CDR

08 november 2019

15u48 12 Roeselare De culinaire gids Gault&Millau heeft Mister Spaghetti Roeselare uitgeroepen tot POP-restaurant.

‘POP’ staat voor ‘Popular Restaurants’, zijnde een selectie van toegankelijke en trendy eetadressen waar beleving en concept centraal staan, vaak met de focus op één topproduct of bereiding. “Wij zijn apetrots”, laten ze bij Mister Spaghetti weten via Facebook.

Mister Spaghetti Roeselare zag vijf jaar geleden het levenslicht in de Nonnenstraat. Het was aanvankelijk een minirestaurantje met 23 plaatsen, maar Samuel Van Opdenbosch en Veerle Jacobs verhuisden al snel naar een ruimer pand met 50 plaatsen. Bovendien kreeg Mister Spaghetti er verschillende broertjes bij: in Aalst, Brugge, Antwerpen en Kortrijk.