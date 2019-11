Gault&Millau: één stijger, één nieuwkomer en drie verdwenen restaurants CDR

04 november 2019

15u57 21 Roeselare In aanwezigheid meer dan 1.000 professionals uit de restaurantsector werd maandagmiddag de editie 2020 van de Gault&Millau gids voorgesteld in Lint, de zeventiende op rij. De anonieme inspecteurs van de culinaire gids hebben dit jaar in België en Luxemburg meer dan 1.300 restaurants gerecenseerd, waaronder ook 130 nieuwe adressen. Ook in de Mandelstreek kwamen ze langs.

In de Gault&Millau Benelux- gids 2020 zijn 12 restaurants uit de regio opgenomen. Eén restaurant stijgt in aanzien en mag zich ‘new on the top’ noemen: het Roeselaarse Restaurant Boury. Vorig jaar was de zaak van Tim Boury en Inge Waeles goed voor een 17 op 20. Dit jaar worden ze beoordeeld met een 17,5 op 20. Ook bij restaurant d’Hofstee in Beveren mogen ze glunderen. Het restaurant langs de Claeyssensstraat is voor het eerst opgenomen in de culinaire gids en krijgt een score van 12/20. Een mooie duw in de rug van Michael Decruw die vorig jaar het restaurant overnam van zijn ouders. De andere toppers zijn ’t Verschil in Gits (14/20), La Durée( 16/20), Villared (13/20 en De Smaak (14/20) in Izegem, De Bietemolen (13/20) en Goline (13/20) in Lichtervelde, Ma Passion (14/20), le Nord (13/20) en De Ooievaar (13/20), Tafel 10 (13,50/20) in Ruiselede en Cuisine Kwizien (12/20) in Zwevezele.

Enkele restaurants zijn verdwenen uit de gids. Dat geldt voor Sofie’s Choice in Roeselare dat de deuren definitief sloot, De Witte Merel in Roeselare dat later deze maand sluit maar waarvan zaakvoerders Sam Swaenepoel en Jolien Olivier begin december de gloednieuwe zaak CRKL openen en Ter Weyngaerd in Izegem.