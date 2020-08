GastroRSL serveert coronaproof Herfstfestijnen CDR

26 augustus 2020

11u19 2 Roeselare Coronacrisis of niet, restaurantcollectief GastroRSL pakt dit najaar opnieuw uit met hun Herfstfestijnen.

“Bij GastroRSL dachten we dat 2019 met het vijftigjarig bestaan van de vereniging een belangrijke mijlpaal ging worden”, vertelt voorzitter Fabrice Loones van Ter Bos. “Wisten wij veel dat 2020 nog dieper in het geheugen van de vereniging zal gegrift staan. Corona treft iedereen. De amusementssector en de horeca kregen zware klappen te incasseren. Beetje bij beetje proberen we het hoofd te rechten en durven we voorzichtig vooruit kijken naar onze Herfstfestijnen. Het wordt niet zoals in de vorige edities, dat staat vast. Toch proberen de leden hun gasten straks zo gastvrij mogelijk te ontvangen, rekening houdend met de coronamaatregelen. Het aantal plaatsen zal beperkt zijn in vergelijking met vorige jaren, maar de sfeer en kwaliteit zal er zeker niet onder lijden.”

Gedurende twaalf vrijdagen, tussen 25 september en 11 december verwennen restaurants Orchidee, d’Hofstee, Epsom, De Ooievaar, Ma Passion, CRKL, Suurplas en Ter Bos, Eethuis De Steeg, Bistro’s Le Nord, Sint-Blasius en Tafel Madeleine hun gasten gastronomisch met een menu van aperitief tot en met koffie voor zeventig euro. Met een gerecht of aperitief met Rodenbach of Cornet creëren ze een rode draad doorheen hun verhaal. Meer info op www.gastronomie-rodenbachstreek.be.