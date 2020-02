Gastro RSL verwelkomt Suurplas en CRKL: twaalf wekenlang elke vrijdag Culinaire Lentekriebels CDR

06 februari 2020

Restaurantcollectief Gastro RSL, tot voor kort bekend als Gastronomie van de Albrecht Rodenbachstreek, telt voortaan twaalf leden. Van 28 februari tot en met 22 mei pakken de restaurateurs uit met hun Culinaire Lentekriebels.

Twee nieuwe namen op de ledenlijst van Gastro RSL, maar eigenlijk maar één nieuwkomer. Sam Swaenepoel en Jolien Olivier zijn al lid sinds vorig jaar, maar verruilden eind vorig jaar restaurant De Witte Merel voor CRKL, hun nieuwe zaak op de Diksmuidsesteenweg. Die focust op moderne gastronomie. Eigenlijke nieuwkomer is een vaste waarde in Roeselare. Al sinds 2007 kun je dankzij Dominik Daeninck en Sabine Wancour genieten in Suurplas aan het Polenplein. ”Dankzij hun intrede binnen Gastro RSL zijn we nu met twaalf, wat betekent dat het een vrijdag extra genieten wordt tijdens onze Culinaire Lentekriebels”, zegt Marc Walterumaertens van Gastro RSL.

Creatief

“Met de Lentekriebels willen we aantonen dat je met verse producten, meestal uit eigen streek, creatief kunt werken tegen een aanvaardbare prijs. Een van de basisingrediënten is steeds Rodenbach of Cornet. Elke chef verwerkt dezelfde ingrediënten in zijn typische stijl en dat levert culinaire hoogstandjes in de verschillende restaurants. Na het succes van de voorbije edities van ‘Culinaire kriebels’,werd de formule uitgebreid. Op vraag van klanten die graag alle restaurants ontdekken werd de succesformule verspreid over twaalf vrijdagavonden, van vrijdag 28 februari tot en met 22 mei.”

Nieuwkomer Suurplas krijgt de eer om de Culinaire Lentekriebels af te trappen op 28 februari, vervolgens kun je terecht bij Bistro Le Nord op 6 maart, d’Hofstee op 13 maart, Tafel Madeleine op 20 maart, Epsom op 27 maart, De Ooievaar op 3 april, CRKL op 10 april, Orchidee op 17 april, Ter Bos op 24 april, Bistro Sint-Blasius op 1 mei, Eethuis De Steeg op 15 mei en Ma Passion op 22 mei. Meer info op www.gastrorsl.be.