Gardeboefeesten krijgen lighteditie CDR

25 augustus 2020

Door de coronacrisis gooien heel wat organisatoren de handdoek dit jaar in de ring, maar dat geldt niet voor het Oekense Gardeboebestuur. Van 17 tot en met 20 september zal de kleinste deelgemeente van Oekene wel degelijk hun Gardeboefeesten vieren, al wordt er wel geopteerd voor een lighteditie en gaan heel wat activiteiten niet in de traditionele feesttent maar in openlucht door. De festiviteiten starten op 17 augustus met de Oekener Festspiele, een concert van La Chapelle Sauvage in de Sint-Martinuskerk. De eigenlijke aftrap de Gardeboefeesten wordt op vrijdag 18 september om 19 uur gegeven in De Platte Tube en in het gezelschap van de reuzen. Aansluitend is er een streekbierenavond met bluesoptreden van Marcel. De kinderen zijn koning op zaterdag 19 september met een kindernamiddag met springkastellen, paardenkoetsen en een ‘kleine kermesse’ op de parking van Flanders Color. ’s Avonds is er op diezelfde locatie een optreden van Raw Deal. Op zondag 20 september is er de apéro vive le vélo, een smulmartje, de KSA Sneukeltocht, een ballonwedstrijd en een optreden van Leah Bien. Alle details op https://www.gardeboefeesten.be/.