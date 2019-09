Gardeboefeesten aan 45e editie toe, erevoorzitter José Deleye miste geen enkele editie Charlotte Degezelle

10u22 0 Roeselare De Gardeboefeesten zijn van 12 tot en met 15 september aan hun 45e editie toe. Eén man was jaar na jaar van de partij: José Deleye (71). Hij was in 1975 niet alleen één van de stichters van de Oekense festiviteiten, Deleye was ook decennialang voorzitter van het organiserende comité en draagt op vandaag de titel van erevoorzitter. “Van de organisatie trek ik me niet zoveel meer aan, maar tijdens de feesten moet ik in Oekene zijn”, aldus José.

Dat de kleinste deelgemeente van Roeselare weet wat feesten is, bewijzen ze jaar na jaar tijdens het derde weekend van september. Sinds 1975 worden dan de Gardeboefeesten gevierd en dit jaar pakt het comité uit met het briljanten jubileum. 45 jaar Gardeboe dat is een stevige brok dorpsgeschiedenis en de man die er vanaf dag één bij was, is José Deleye. “Alles is indertijd gegroeid vanuit een wielertoeristenclub die z’n lokaal had in café De Kroon”, blikt José, die ondertussen in Izegem woont, terug. “De derde zondag van september was het traditioneel kermis in Oekene maar het was al enkele jaren dat er eigenlijk niets meer te beleven was. We beslisten om onze kermis en ons dorp nieuw leven in te blazen.”

Het derde weekend van september 1975 vonden de eerste Gardeboefeesten plaats. Op het programma van toen stonden onder meer een valiezenkoers, volksspelen, een wielerwedstrijd en een Gardeboebal. De publiekstrekker was echter de Gardeboestoet die aanvankelijk jaarlijks, later twee- en zelfs vijfjaarlijks uitging. “Elke stoet had zijn verrassingen. Was het slecht weer, dan bleven we achter met een financiële kater. Maar in de gloriejaren toen alle verenigingen hun duit in het zakje deden, was het dorp in vreugde. Iedereen leefde mee en op maandag moesten de kinderen zelfs niet naar school. Dat waren mooie tijden. Als klein Oekene realiseerde we zelfs een Belgische primeur. De Koninklijke Cavalerie van Lembeek is een soldatengroep die deelneemt aan de jaarlijkse paasprocessie in Lembeek maar nooit of te nimmer aan een andere stoet deelneemt. De Gardeboefeesten waren de enige uitzondering ooit. Via mijn werk kende ik iemand van de familie die al drie generaties lang de drijvende kracht is achter de Cavalerie. Hij beloofde me om naar Oekene af te zakken en, hoewel het bij de Cavalerie voorinterne strubbelingen zorgde, kwam hij die belofte na.”

In 1999 ging de stoet, na 18 edities, voor het laatste uit. “Praktisch en financieel is de organisatie ervan helaas niet meer haalbaar”, zegt José. “Maar ik blijf hopen dat de Gardeboestoet ooit verrijst. Misschien met de hulp van enkele sponsors en subsidies? Als men nu begint met de nodige voorbereidingen kan het misschien de ultieme kers op de taart worden van de 50e Gardeboefeesten.”

José gaf na 35 jaar de voorzittersfakkel door en werd, ondertussen ook al 10 jaar geleden, erevoorzitter van de Oekense feesten. “Ik vond dat het tijd was voor de jeugd en bovendien begon de organisatie ook te wegen. Zeker in de tijd dat we nog de stoet organiseerden was dit echt niet te onderschatten. De stoet moest nog uitgaan, maar wij waren telkens al volop bezig met de volgende.” Maar de Gardeboefeesten zitten nog steeds heel diep in Deleye z’n hart. “Ik volg de voorbereidingen niet meer zo van nabij”, geeft hij toe. “Maar het weekend zelf moet ik van de partij zijn. Ik word er verwacht, maar ik zou gewoon ook geen editie kunnen overslaan. Ik word als het ware naar Oekene gezorgen als het Gardeboe is. Ik kan het bovendien ook niet laten om altijd nog wat te helpen bij de op- en afbouw. Dat is voor mij het ideale moment om een babbeltje te slaan met het huidige bestuur.”

De Gardeboefeesten zorgen volgens José voor de lijm tussen de Oekenaars. “Tijdens de feesten staat ontmoeten centraal. Ook voor mij. Maar de Gardeboe, dat is meer dan enkel die drie dagen feest. Het is b ijvoorbeeld dankzij de Gardeboe dat Oekene met De Platte Tube nog steeds een kroeg heeft, dat de jeugd nog in eigen dorp eens op café kan.” Maar het is ook vanuit de Gardeboefeesten dat bijvoorbeeld het huis-aan-huisvervoer De Link gegroeid is.

Het volledige programma voor de 45e Gardeboefeesten is te vinden op www.gardeboefeesten.be.