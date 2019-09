Garage Vanlerberghe Premium Cars verruilt Kortemark voor Roeselare CDR

05 september 2019

Vanlerberghe Premium Cars opende woensdagavond officieel de deuren langs de Meensesteenweg. “Ik ben twee jaar terug gestart met de garage vertelt zaakvoerder Olivier Vanlerberghe. “Ik was gevestigd in een kleine hangaar in Kortemark. Groeimogelijkheden had ik niet en toen deze garage leeg kwam te staan (door de verhuis van Top Motors naar hun nieuwbouw aan de Topweg nvdr.) was de keuze snel gemaakt. Buiten enkele verbouwings- en herinrichtingswerken was de garage instapklaar en bovendien heeft het pand een echte topligging.” Vanlerberghe Premium Cars specialiseert zich in het aanbieden van exclusieve wagens, alsook jonge sportieve wagens met weinig kilometers. “Ook voor de service na verkoop kan men in ons eigen atelier terecht”, besluit Olivier. Meer op https://www.vanlerberghe-premiumcars.be.