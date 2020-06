Ga op zoek naar wilde dieren en planten in je buurt Charlotte Degezelle

10 juni 2020

07u20 0 Roeselare Door de coronacrisis zal de vierde editie van de 1000-soortendag in ’t West-Vlaamse hart op 13 en 14 juni in Roeselare in een afgeslankte versie plaatsvinden.

Omdat het niet aangewezen is om samen te drommen rond telescopen en encyclopedieën besloten Natuurpunt Mandelstreke, stad Roeselare en ’t West-Vlaamse hart om de geplande editie te verzetten naar 12 en 13 juni 2021. Toch willen ze op zaterdag 13 en zondag 14 juni nog op zoek gaan naar zoveel mogelijk wilde soorten dieren en planten in ‘t West-Vlaamse hart. Daarom lanceren ze de ‘1000-soortendag@home’ en roepen ze ervaren en minder ervaren natuurliefhebbers op om mee op zoek te gaan in de zeventien gemeenten van ’t West-Vlaamse hart.

Ga op zaterdag vanaf middernacht tot zondag om 23.59 uur op zoek naar al wat groeit, bloeit en krioelt in je tuin, de bermen in de straat, het park of bos in je buurt. Benoem de waargenomen soorten en speel je waarnemingen door op www.waarnemingen.be. De organisatoren hopen tijdens het weekend de kaap van duizend verschillende soorten dieren en planten te bereiken in hun database van ’t West-Vlaamse hart. Meer info op www.westvlaamsehart.be.