Full album uitgesteld door coronacrisis, maar wel twee nieuwe singles voor Leah Bien

06 augustus 2020

Het is voor alle artiesten momenteel een moeilijke periode met zeer weinig mogelijkheden om op te treden. Maar Leah Bien, de Roeselaarse zangeres met Filipijnse roots, weigert zich hier bij neer te leggen. Op vlak van optredens, Leah werkt er gemiddeld zo’n 150 af per jaar, is het muisstil maar muziek is en blijft de leidraad in het leven van Leah. “Het was de bedoeling om voor de zomer een full album met als titel ‘Let Your Body Move’ uit te brengen”, vertelt ze. “Dat werd verhinderd door de huidige gezondheidscrisis. Maar toch heb ik niet stil gezeten. Met man en macht hebben we gewerkt om deze zomer toch de gelijknamig single te kunnen lanceren in België en Nederland.” ‘Let Your Body Move’ is een temperamentvol nummer met Spaanse invloeden en wil de swingende voorbode zijn van het full album met 12 dansbare nummers. De nieuwe single is te vinden op iTunes, Deezer, Spotify, Tunify,… “De productie en het arrangement was terug in handen van heko selection. We hopen met ‘Let Your Body Move’ het hitkarakter van de vorige single ‘The Rhythm of life’, die toch 100.000 streams op Spotify haalde, te overtreffen.”

Gelijktijdige brengt Leah Bien ook een discomedley uit die de grootste hits van Barry White, Marianne Rosenberg, Los Bravos en Lee Towers samenbrengt. “Het is een ware knaller van formaat die start met ‘You’re the First, the Last, My Everything’, verder gaat met een Engelse versie van Ich Bin wie Du’ en ‘Black is Black’ om te eindigen met een wervelende’ I Can See Clearly Now’.