Frietpot vat vuur bij Mahran Snacks, vlak na afsluiten VHS

08 augustus 2020

12u19 0 Roeselare De brandweer rukte zaterdag kort na middernacht uit naar een frituur op het Stationsplein in Roeselare. Daar had een frietpot vuur gevat. De schade bleef beperkt.

Het was de eigenaar van Mahran Snacks zelf die het probleem opmerkte, vrijwel onmiddellijk nadat hij de zaak had afgesloten. Een frietpot stond plots in brand. De man alarmeerde de brandweer die niet alleen snel ter plaatse was maar de situatie ook onmiddellijk onder controle had. De gebluste frietpot werd naar buiten gebracht. De brandweerlui deden nog een controle in de zaak om zeker te zijn dat er geen gevaar meer was. Daarna ging weer richting kazerne.