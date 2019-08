Freek en Ine verhuren oldtimerbusje dat ze op basis van foto’s kochten en lieten restaureren in Brazilië Charlotte Degezelle & Sam Vanacker

16 augustus 2019

12u20 17 Roeselare Rij jij straks in een oldtimerbusje uit Brazilië naar het stadhuis om je jawoord te geven? Het kan, want Freek Teerlynck en Ine Verduyn starten met de verhuur van hun gele Volkswagen Samba voor huwelijken, fotoshoots, evenementen,... Het koppel kocht het busje op basis van een foto in Brazilië, waar ze het ook lieten opknappen. Ze hadden de oldtimer nog niet in het echt gezien toen die na een reis van negenduizend kilometer, in ons land arriveerde. “Al snel bleek dat de standaard van werklui in Brazilië toch anders is dan bij ons, maar ondertussen staat onze Samba wel tiptop in orde”, zeggen ze.

“Ik droom al heel mijn leven van een gele auto. Een Volkswagen Samba is bijna het enige model waarbij die kleur te verantwoorden valt”, lacht Freek. De zelfstandige schrijnwerker is al jaren gepassioneerd door oude Volkswagens en is samen met zijn partner Ine Verduyn de trotse eigenaar van een oldtimerbusje uit 1975 met amper 37.000 kilometer op de teller. “Het leek ons wel leuk om een manier te vinden waarop Freeks hobby zichzelf deels betaalt en waarbij hij van zijn hobby ook deels zijn beroep kan maken”, legt Ine uit.

Het koppel zat al snel op het spoor van de verhuur en ging op zoek naar een busje. “Jaren hebben we het internet afgespeurd. Maar oude Volkswagenbusjes zijn in België en zelfs in Europa bijna onbetaalbaar”, zucht Freek. “Uiteindelijk zijn we bij een bedrijf in Antwerpen verzeild geraakt dat eigenaar is van drie garages in Brazilië. Daar worden oldtimers op maat van de klant gerestaureerd. We wilden een busje dat niet te veel kilometers had. In Brazilië rijden ze hun auto’s volledig op. Vijfhonderdduizend kilometers op de teller is daar niet vreemd. Het busje dat we uiteindelijk kochten dateert uit 1975, het laatste bouwjaar van de Samba’s in Brazilië en tien jaar jonger dan de modellen die je hier vindt, want de productie in België werd al in 1965 stopgezet. De Samba is trouwens de meest luxueuze versie van het Volkswagenbusje, waarvan onder andere het dak open kan.”

Slordige restauratie

In oktober startte de restauratie. “Ook die werken werden uitgevoerd in Brazilië. Wekelijks kregen we foto's toegestuurd. Dat waren spannende momenten, maar het zag er steeds goed uit.” In april werd de Volkswagen Samba naar België verscheept. Bij de eerste kennismaking werden Freek en Ine meteen met hun neus op de realiteit gedrukt. “Foto’s kunnen echt wel bedrieglijk zijn. De normen in Brazilië zijn duidelijk anders dan de onze. De stof tegen het plafond kwam los, de verf van de carrosserie vertoonde barsten,... Het heeft nog wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk heeft het Antwerpse bedrijf op hun kosten de nodige aanpassingen uitgevoerd. Het busje is nu als nieuw.”

Voortaan kun je de gele oldtimer huren op www.busjesverhuur.be. “Uitsluitend met chauffeur. We mikken op huwelijken, fotoshoots, filmopnames, als eyecatcher op een beurs,... Er is in het busje plaats voor acht mensen en de chauffeur. Voor een huwelijk, waarbij het busje gemiddeld drie tot vier uur gebruikt wordt, betaal je 350 euro, maar we maken telkens prijzen op maat.”

Meer info op www.busjesverhuur.be, de Facebookpagina Busjesverhuur en op Instagram onder busjesverhuur.