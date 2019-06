Freddy Maertens Cycling Tour doet je de Oude Kwaremont beklimmen ten voordele van Kloen CDR

21 juni 2019

08u17 2 Roeselare Tijdens de Freddy Maertens Cycling Tour kan iedereen zich opnieuw in het wiel wagen van wielerlegende Freddy Maertens. Voor de 16e keer al ondertussen. De uitdaging dit jaar is het beklimmen van de Oude Kwaremont. Maar ook wandelaars, mountainbikers, gezinnen en kinderen komen aan hun trekken ten voordele van Kloen.

Acht fietstochten en twee wandeltochten dat is kort samengevat de Freddy Maertens Cycling Tour van dit jaar. Mountainbikers kunnen zich aan 50 of kilometer wagen, wielertoeristen aan 100, 80 of 45 kilometer, gezinnen aan 25 kilometer en er is ook de Kloen Kids Tour van 7 of 15 kilometer. “Die laatste is volledig geanimeerd door Kloen en alles staat in het teken van de appel”, vertelt Hans Dewulf van de organisatie. “Op vraag van de deelnemers hebben we dit jaar voor iets rustigere, landelijkere routes gezorgd dan vorig jaar toen we naar Roubaix trokken. Hoogtepunt dit jaar is de Oude Kwaremont waar de wielertoeristen de steile helling kunnen overwinnen in het spoor van de groten der wielersport.”

Wandelaars kunnen zich voor het tweede jaar op rij wagen aan de Kloen P(r)ommenade van 7 of 15 kilometer. “Het wandelgebeuren moet nog wat aan bekendheid winnen, maar er is absoluut potentieel dus gaan we er mee door”, aldus Hans. “Centrale stopplaats van alle ritten en tochten is dit jaar Fruithoeve ’t Beurtegoed in Sint-Eloois-Winkel. De uitgestrekte boomgaarden zijn het perfecte uithangbord voor ons initiatief: fietsend of wandelend genieten van de natuur, proeven van (h)eerlijke vruchten, vitamientjes voor het hart opdoen en daarbij zorgen voor een warme lach bij iedereen en heel bijzonder bij het zieke kind. Niet vreemd dan ook dat de opbrengst dit jaar opnieuw integraal naar Kloen gaat. We mikken trouwens op 1.500 deelnemers en de start en aankomst ligt in het wielerdorp bij Bouwstock Dewulf langs de Mgr. Catrystraat 77.

Deelnemen kost 5 euro. Meer info en inschrijven via freddymaertensct.be.