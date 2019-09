Franse jachthoornblazers in Roeselaarse straten naar aanleiding van 45ste Gardeboefeesten SVR

15 september 2019

15u36 1 Roeselare De Gardeboefeesten in Oekene waren dit weekend aan de 45ste editie toe en dat jubileum liet de organiserende vzw niet onopgemerkt voorbijgaan. Om het feest extra in de verf te zetten, speelde zaterdag een delegatie jachthoornblazers in het centrum van Roeselare.

Het officiële startschot van de feesten werd vrijdag om 19 uur gegeven in De Platte Tube en voor het eerst in vijf jaar was er weer een optocht met de Oekense reuzen Lisa en Romaan. Ook op zaterdag en zondag werd duchtig gefeest in de kleinste Roeselaarse deelgemeente. Al bleven de feestelijkheden dit keer niet beperkt tot louter Oekene alleen. Dankzij de inbreng van het Franse dorp Sarzay, waarmee Oekene verbroederd is, kwam een delegatie jachthoornblazers het jubileum opluisteren. Die werden zaterdag ontvangen in het stadhuis van Roeselare, waarna ze onder veel belangstelling door de Roeselaarse centrumstraten trokken.