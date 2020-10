Franse investeringsgroep gaat failliete KSV Roeselare dan toch niet overnemen: “Verplichte degradatie was een brug te ver” LSI

01 oktober 2020



De Franse investeringsgroep die na het faillissement van voetbalclub KSV Roeselare nog de enige concrete piste was om stamnummer 134 over te nemen, heeft afgehaakt. Daarmee valt zo goed als zeker het doek voor het eerste elftal van de club. Voor de jeugd wordt nog aan een doorstart gewerkt.

KSV Roeselare werd door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk failliet verklaard. Dit betekende dat meteen alle voetbalactiviteiten van zowel de A-ploeg als de jeugdploegen stopgezet werden. Het betekende echter niet dat de voetbalclub met stamnummer 134 meteen verdween. Een nieuwe investeerder die zowel de bondsschulden zou overnemen als het stamnummer zou kopen, kon de club nog redden. Even leek het die kant op te gaan, maar uiteindelijk hebben de investeerders toch afgehaakt. De Fransen waren de enige geïnteresseerde partij en legden ook een intentieverklaring neer. “De overname van de bondsschulden en de nodige investeringen waren geen probleem, maar de verplichte degradatie en aftrek van negen punten volgend seizoen waren er te veel aan”, legt curator Yves Francois uit. “Investeren in een vierdeklasser bleek een brug te ver.”

De meeste spelers, technische staf en medewerkers krijgen donderdagnamiddag hun C4 en zijn dan vrij om bij een andere club te tekenen of aan de slag te gaan. Het stamnummer blijft voorlopig nog in het bezit van de curator en biedt mogelijk nog een reddingsboei voor de jeugdploegen.

Zedenfeiten

KSV Roeselare degradeerde na vorig seizoen vanuit 1B naar eerste amateur nadat het haar licentie voor profvoetbal niet haalde. Met grote ambities was dit seizoen een project KSVR 2.0 opgestart, met een nieuwe CEO en een 25-jarige sportief directeur uit het Antwerpse. Begin september bleek echter dat deze laatste op vraag van het Antwerpse gerecht in de cel zit op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen. Hij zou jonge spelertjes uit de Antwerpse regio contracten bij clubs hebben beloofd in ruil voor seksuele diensten. Tegelijkertijd bleek dat hij bij KSV Roeselare in zes weken enkele grote luchtkastelen had gebouwd. Tal van contracten met vermeende sponsors en spelers bleken vals. Daardoor moest de club in allerijl op zoek naar nieuwe investeerders, zonder resultaat en het faillissement als gevolg.