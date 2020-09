Franse investeringsgroep biedt failliete KSV Roeselare mogelijk reddingsboei LSI

24 september 2020

22u35

Bron: LSI 4 Roeselare Een Franse investeringsgroep lijkt na het faillissement van voetbalclub SV Roeselare een concrete piste om het stamnummer 134 over te nemen. De voorbije week lieten zo’n acht partijen interesse blijken maar de Fransen deden mondeling de meest verregaande en concrete voorstellen en legden een intentieverklaring neer. Of de eerste competitiewedstrijd dit weekend tegen Dender kan plaatsvinden, zal pas op vrijdag beslist worden maar lijkt weinig waarschijnlijk.

KSV Roeselare werd vorige donderdag door de ondernemingsrechtbank van Kortrijk failliet verklaard. Het betekende dat meteen alle voetbalactiviteiten van zowel de A-ploeg als de jeugdploegen stopgezet werden. Maar het betekende niet dat de voetbalclub met stamnummer 134 meteen verdween. Een nieuwe investeerder die zowel de bondschulden zou overnemen als het stamnummer zou kopen, kon de club nog redden.

De voorbije week onderhandelde curator Yves Francois met een achttal geïnteresseerde partijen. Een Amerikaanse en een Franse investeringsgroep bleven uiteindelijk als laatsten over. Uiteindelijk haakten ook de Amerikanen af. “De Fransen tonen wél verregaande interesse en deden al mondeling een concreet bod”, aldus de advocaat. “Er moet nog verder overlegd en zaken geverifieerd worden maar er is een bod onder voorwaarden. Iets tastbaars en dat is belangrijk om verder te kunnen onderhandelen.”

Dat voorzichtig positieve nieuws bracht de curator ook aan de technische staf en spelers over. Het merendeel is bereid die verdere onderhandelingen af te wachten. Doelman en boegbeeld Wouter Biebauw verliet wél al de club. Hij kon als tweede doelman de overstap naar Beerschot in 1A maken. “Een win-win situatie”, aldus Yves Francois. “Hij kon zich sportief verbeteren én onze loonlast daalde. Sportief is er bovendien nog een volwaardige doubluredoelman in de kern aanwezig. Daarom stemde ik in met de ontbinding van zijn contract.”

Het is nu afwachten of de intenties van de Franse investeringsgroep verder concreet gemaakt en op papier kunnen gezet worden. Dit weekend start de competitie in eerste nationale. Of de ploeg zal kunnen aantreden dan wel of er voor die eerste wedstrijd - thuis tegen Dender - forfait gegeven zal worden, is nog niet duidelijk en zal pas vrijdag beslist worden. Voldoende spelers aansluiten bij de bond is in principe digitaal slechts enkele uren werk. Bij het faillissement waren wel 22 A-spelers actief maar bleken er slechts 2 bij de Belgische Voetbalbond aangesloten. Er zou ook onderhandeld moeten worden met de stad voor het gebruik van het Schierveldestadion.

KSV Roeselare degradeerde na vorig seizoen vanuit 1B naar eerste amateur nadat het haar licentie voor profvoetbal niet haalde. Met grote ambities was dit seizoen een project KSVR 2.0 opgestart, met een nieuwe CEO en een 25-jarige sportief directeur uit het Antwerpse. Begin september bleek evenwel dat deze laatste op vraag van het Antwerpse gerecht in de cel zit op verdenking van zedenfeiten met minderjarigen. Hij zou jonge spelertjes uit de Antwerpse regio contracten bij clubs hebben beloofd in ruil voor seksuele diensten. Terzelfdertijd bleek dat hij bij SV Roeselare in 6 weken tijd enkele grote luchtkastelen had gebouwd. Tal van contracten met vermeende sponsors en spelers bleken vals. Het zorgde er voor dat de club in allerijl naar nieuwe investeerders moest zoeken, zonder resultaat en het faillissement als gevolg.

Als KSV Roeselare gered zou kunnen worden, moet het na dit seizoen wel verplicht degraderen, tenzij het kampioen speelt.