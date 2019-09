Fossielen te kijk op de toren van het stadhuis CDR

02 september 2019

Tijdens Open Monumentendag op zondag 8 september tonen de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) en de Werkgroep Archeologie Roeselare (WAR) fossielen gevonden in eigen stad. Zo werden tussen 2002 en 2005 op de Zilverberg een reeks vondsten van 38 tot 65 miljoen jaar oud aangetroffen. Daarnaast ontdekte men tien jaar geleden in de kleigroeve Dumoulin-Bricks in Oekene restanten aan van de wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, het wild paard en de steppebizon uit het Weichseliaan die 115.000 tot 11.000 jaar geleden leefden. Dit alles kan je gratis gaan bekijken van 14 tot 18 uur in het archeologisch museum ROESARCH op de toren van het stadhuis. Toelichting bij het begin van elk uur.