Fosforbom gevonden bij graafwerken: Rijksweg tijdlang plaatselijk afgesloten VHS

12 juli 2019

Bij graafwerken in de buurt van de Beverenstraat is vrijdagvoormiddag een fosforbom gevonden. Toen de bom in contact kwam met lucht, begon ze onmiddellijk te roken. De kraanman zag dat en gooide snel aarde op de bom. Daarna werd de politie gebeld. DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen, snelde ter plaatse om het springtuig op te halen. Dat verliep zonder problemen. Door de vondst werd een deel van de Rijksweg wel een tijdlang afgesloten.