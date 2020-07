Foorreiziger Michel Six dolblij met groen licht voor kermissen: “Heel goed nieuws, maar veel stadsbesturen zijn nog te bang om ons toe te laten” Charlotte Degezelle

10u38 10 Roeselare Nu er groen licht is voor het organiseren van kermissen staat Izegems foorreiziger Michel Six (65), tevens voorzitter van het Vrij Nationaal Syndicaat der Foorreizigers West-Vlaanderen, te trappelen om opnieuw op pad te gaan met zijn viskramen. Dat is ook broodnodig, want door de coronacrisis is de helft van het kermisseizoen al om zeep. Maar nu blijken niet alle steden en gemeenten even happig om holderdebolder een kermis toe te laten. “De schrik zit er bij veel besturen goed in. We hebben daar begrip voor, maar wij moeten wel ons brood kunnen verdienen”, vertelt Six.

Eén keer is Michel Six dit jaar al op pad geweest met z’n viskraam. “De kermis tijdens Roeselare carnaval is voor ons traditioneel de opener van het seizoen”, steekt Michel van wal. “Halfweg maart hadden we ons kraam net uitgestald, toen we hoorden dat de carnavalsstoet afgelast was door corona. Iets later kregen we het bericht van de stad dat alle activiteiten in het kader van carnaval geannuleerd werden. We konden weer opkramen en huiswaarts keren.” Michel had er net z’n traditionele winterstop van vier maanden opzitten die hij steeds doorbrengt in z’n appartement in Izegem. “En in plaats van de baan op te gaan, moesten we opnieuw in ons kot. Het is uiteindelijk een stop van zeven maanden geworden. Ik hoop dat we dit nooit opnieuw moeten meemaken. De voorbije maanden heb ik enorm veel gewandeld en gefietst, maar ook onze kramen staan tiptop op orde. We kunnen als het nodig is binnen de twee uur vertrekken, binnen de 24 uur ergens ter plaatse zijn en binnen de 48 uur effectief opstarten.”

Bij veel besturen zit de schrik inzake de veiligheid er wel in, of krijgen we te horen dat het te kort dag is om alles nu snel te organiseren. Vooral de situatie voor de eerste weken van juli is voorlopig vrij onzeker Michel Six

Faillissementen

Dinsdag kreeg Michel het onverwachte nieuws dat kermissen vanaf 1 juli - in plaats van de eerder aangekondigde 1 augustus - weer georganiseerd kunnen worden als de gemeente ermee instemt en de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. “Eindelijk goed nieuws”, glundert hij. “Dat is hard nodig want ondertussen is de helft van ons seizoen voorbij zonder dat we iets verdiend hebben. We liepen door de coronacrisis een 20-tal kermissen mis en eind oktober zit het seizoen er alweer op. Wij hebben het geluk dat we al tot de oudere generatie behoren, maar ik vrees vooral voor de jonge forains die net geïnvesteerd hebben. Traditioneel springen de ouders financieel bij, maar dat is niet overal haalbaar. Bij de banken worden wij beschouwd als hoog risico. Ik vrees dus dat er wel faillissementen zullen volgen.”

Schrik

Maar hoewel hij volgens de Nationale Veiligheidsraad vanaf woensdag al een glimlach mag toveren op de gezichten van de eerste kinderen, zit Michel voorlopig nog steeds thuis in Izegem. “Iedereen is verrast door de nieuwe datum”, aldus. “We contacteerden al heel wat steden en gemeenten die hun kermissen eerder annuleerden met de vraag of we toch welkom zijn. Velen zeggen ja, maar bij veel besturen zit de schrik inzake de veiligheid er ook wel in of krijgen we te horen dat het te kort dag is om alles nu snel te organiseren. Vooral de situatie voor de eerste weken van juli is voorlopig vrij onzeker."

“Normaal zouden wij nu richting Poperinge trekken, een vaste waarde en traditioneel een goeie kermis”, gaat Michel verder. “Maar het eerste kermisweekend gaat er zeker al niet door. We hebben het bestuur gevraagd of we in plaats van twee weekends eventueel toch één weekend welkom zijn. Maandag zou het schepencollege de kwestie bespreken. Duimen dus. Van de gemeente Ingelmunster kregen we daarentegen wel al goed nieuws. De kermis tijdens het derde weekend van juli gaat er door. Ook augustus is geen probleem en her en der doen de besturen zelfs mooie gestes. Zo weten we nu al dat het stadsbestuur van Roeselare geen standgeld vraagt en geen elektriciteit aanrekent voor de kermissen in Rumbeke en Roeselare. Hierdoor voelen we ons gesteund, maar we willen vooral zo snel mogelijk weer de baan op.”