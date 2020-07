Foodtruck ‘k EET zorgt voor culinaire ervaring bij je thuis tijdens virtuele Tomorrowland CDR

18 juli 2020

12u20 0

Tomorrowland gaat door de coronacrisis dan wel digitaal op 25 en 26 juli, in Roeselare zal het beste dancefestival ter wereld alvast niet onopgemerkt voorbij gaan. Vorige week nog lanceerde In Your Loge Events hun coronaproof initiatief om voluit te genieten van het festivalweekend, en nu komt ook het team van foodtruck ‘k EET met een leuk initiatief om in je bubbel te genieten van Tomorrowland. “Door de coronacrisis waren er weinig mogelijkheden voor activiteiten met onze foodtruck. Daarom komen we op de proppen met Food Your Party @home, een initiatief dat we lanceren naar aanleiding van de digitale editie van Tomorrowland”, vertellen ze. “We bieden de gelegenheid om thuis op een eenvoudige manier te genieten van een mooi pakket aan gerechtjes die eenvoudig op te warmen of direct te serveren zijn. Eventueel kan dit ook gecombineerd worden met een mooi drankenpakket zodat je alles in huis hebt voor een geslaagd feest.” Meer op www.foodyourparty.com.