Foodstore viert 15de verjaardag met attenties voor de klanten, maar zonder geplande make-over: “Geen vooruitzichten wanneer heraanleg Brugsesteenweg verder gaat” Charlotte Degezelle

19 juni 2020

15u50 13 Roeselare Francis Turpyn en Lieselot Pinet hadden gehoopt de 15de verjaardag van hun Foodstore op de Brugsesteenweg te kunnen vieren met een vernieuwde winkel. Maar daar steekt de heraanleg van de Brugsesteenweg, of eerder het uitstel van die werken, een stokje voor. Toch trekt het koppel de festiviteiten op gang met een nieuwe huisstijl en attenties voor de klanten.

Francis Turpyn startte Foodstore in 2005 op met een collega. Het was aanvankelijk een kruidenierszaak. “Maar dat concept marcheerde niet zo goed, waardoor we al snel overschakelden op slaatjes en belegde broodjes”, vertelt hij. “In tegenstelling tot toen merken we nu dat het kruideniersgegeven wel weer in de lift zit, mede door de coronacrisis. Voor kleine boodschappen verkiezen veel mensen de lokale kruidenier boven de supermarkt. Foodstore is de voorbije jaren enorm gegroeid. We startten met twee, maar ondertussen hebben we drie fulltime personeelsleden in dienst en doen we beroep op drie flexijobs en evenveel studenten.”

Geen vooruitzichten

Dat 2020 een vreemd jaar zou worden, wisten Francis en Lieselot al langer. In oktober vorig jaar startte het Agentschap voor Wegen en Verkeer de heraanleg van de Brugsesteenweg tussen de Noordlaan en de Koning Leopold III-laan. Die werken moesten dit najaar normaal afgelopen zijn. Maar na het vroegtijdig afwerken van de nutswerken werden de riolerings- en herinrichtingswerken nog niet heropgestart. “En er is nog altijd geen datum”, gaat Francis verder. “Ik informeer regelmatig bij de stad, maar er zijn geen vooruitzichten. Dat is vervelend. Normaal moest het einde van de ellende al in zicht zijn, maar nu weten we nog altijd niet vanaf wanneer er hinder zal zijn in de straat. Ondertussen liggen de voetpaden en de parkeervakken er abominabel bij.”

Het koppel had plannen om tegen het einde van de werken uit te pakken met een nieuwe winkelbeleving. “We wilden het interieur van de winkel vernieuwen en ook de gevel aanpakken. Maar door het vooruitschuiven van de wegenwerken zijn ook die werken uitgesteld. We vrezen dat het wel eens 2022 zou kunnen worden voor Foodstore in het nieuw zit. Alleen de uitbreiding van de keuken gaat voorlopig wel door, want die is te klein.”

Attentie

Maar ondanks de onzekerheid moet en zal 2020 toch een beetje een feestjaar worden voor Foodstore. “We lanceerden al een nieuwe huisstijl met een nieuw logo en een nieuwe website met een goeie bestelmodule die zeker in tijden van corona goed van pas komt. Deze week trakteren we bovendien al onze klanten op een smakelijke attentie, gaande van een foodie over een muffin tot een worstje. En wie voor minstens dertig euro koopt, hebben we een gepersonaliseerde koeltas in petto.”

Veva Daniëls, woordvoerder van het AWV, laat weten dat de startdatum van de werken bekendgemaakt wordt zodra die duidelijk is. “De aanbestedingsprocedure voor de aannemer loopt nog. Die neemt wat tijd in beslag. Zeker omdat we dit grondig willen doen.” Meer info op www.foodstore.be.