Floris Boccanegra en Nel Bonte voorgesteld als kersvers Cultureel Ambassadeurs CDR

20 december 2019

21u06 2 Roeselare Floris Boccanegra-Caes en Nel Bonte zijn uitgeroepen tot

Cultureel Ambassadeur 2019-2021. Stad Roeselare reikt deze titel jaarlijks uit aan personen of verenigingen die omwille van hun culturele prestaties ook buiten de stadsgrenzen erkenning genieten en een meerwaarde zijn voor het kunst- en cultuurlandschap. Floris Boccanegra-Caes en Nel Bonte zijn uitgeroepen totCultureel Ambassadeur 2019-2021.

Naast de titel krijgen beide kunstenaars ook een subsidie van 6.500 euro dat ze zullen benutten voor de realisatie van een nieuw project. Beeldend kunstenares Nel Bonte wil in die nieuwe creatie haar beeldend werk combineren met dans. “Ik kies voor een participatief traject waarbij ik een sculptuur wil maken waarmee dansers in dialoog gaan”, vertelt ze. Samen met een choreografe maakt ze dan ook werk van een 45 minuten durende voorstelling. “Het wordt een nomadisch werk waarmee ik naast Roeselare ook andere steden wil aandoen. Bovendien zal alles vastgelegd worden op foto en film wat moet leiden tot een afzonderlijke expo. Tot slot wil ik als dank voor het ambassadeurschap een deel van de sculptuur uiteindelijk ook een definitieve plek in het Roeselaarse straatbeeld geven.”

Floris Boccanegra werkt op zijn beurt aan The Wall, een live kunstperformance die in april 2020 te zien zal zijn op de Brusselse Kunstberg. “Het is de bedoeling dat ik me zeven dagen lang laat opsluiten in een glazen box”, zegt hij. “De uitgang ervan wordt afgesloten door een marmeren plaat van 10 centimeter en het is de bedoeling dat ik eigenhandig een gat beitel om naar buiten te kunnen. Ook de passanten kunnen een bijdrage leveren door aan de buitenzijde met hamer en beitel aan de slag te gaan. Met dit werk wil ik duidelijk maken dat mensen het hokjes denken achterwege moeten laten en out of the box moet denken voor een betere toekomst.”