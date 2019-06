Flitsgevaar in zeven straten CDR

03 juni 2019

07u53 0

Agenten van de politiezone Riho stellen deze week hun flitsradar op in zeven verschillende straten. Op dinsdag 4 juni matig je best je snelheid in Izegem langs de Meensesteenweg en de Leenstraat. Op woensdag 5 juni worden snelheidsduivels op de bon geslingerd in Hooglede langs de Delaeystraat, de Kortemarkstrtaat, de Roeselarestraat, de Ieperstraat en de Bruggestraat. De rest van de week zijn er geen aangekondigde controles.