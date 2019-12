Fleddy Melculy trakteert Tim op tienduizend om zeep geholpen luchtballonnen Sam Vanacker

23 december 2019

09u56 0 Roeselare De tweede benefietreeks van Tim D’heedene ter ere van zijn dochtertje Nyah, die in februari 2018 overleed na een plotse epilepsieaanval, heeft 16.022 euro opgebracht voor het Steunpunt Kinderepilepsie. Toen Tim de cheque ging overhandigen in Kortrijk, had Fleddy Melculy een verrassing voor hem.

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de ondernemende Roeselarenaar een reeks acties voor het goede doel. Hij haalde Stan Van Samang naar de kerk van Gits, bokste een comedy-avond in elkaar in Lichtervelde en organiseerde een metalfuif in Roeselare. Op die fuif kwam Jeroen Kamerling, oftewel Fleddy Melculy, plaatjes draaien. Alles samen waren de acties goed voor een indrukwekkende 16.022 euro. Omdat Nyah fan was van K3 koos Tim zaterdag in Kortrijk 10.000 Luchtballonnen als verzoeknummer.

Maar Studio Brussel had een verrassing voor Tim. Terwijl hij samen met familie en vrienden op het podium stond in Kortrijk, klom Fleddy Melculy ook op dat podium. Speciaal voor Tim had hij voor een wel heel bijzondere versie van 10.000 luchtballonnen gezorgd. “Studio Brussel vroeg mij om een eigen versie te maken van ’10.000 luchtballonnen’. Ik zei eerst fuck you. Maar toen hoorde ik dat het voor jou was en wilde ik het doen”, zei hij. “Sorry voor alle K3-fans. Ik heb het om zeep geholpen.” Wat volgde was een loeiharde maar erg geslaagde metalversie van het K3-nummer. Tim genoot zichtbaar van de ‘tienduizend om zeep geholpen luchtballonnen’. Na afloop van het nummer sloten de twee af met een stevige knuffel.

De metalversie van 10.000 luchtbalonnen kan je hier beluisteren.