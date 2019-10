Finaleshow Miss Benelux Beauty in Plopsa Theater CDR

07 oktober 2019

07u44 1

Miss Benelux Beauty, de missverkiezing die Yana Parmentier-Leman volgend jaar voor het eerst organiseert als opvolger van Miss Batjesprinses, verlaat Roeselare. Hoewel de finaleshow van Miss Batjesprinses de voorbije jaren plaatsvond op de Roeselaarse Grote Markt en dit jaar nog in Zaal OCAR in Rumbeke, besliste Yana om in 2020 uit te wijken naar De Panne. In augustus vertelde ze in deze krant al dat ze droomde van het Plopsa Theater in Plopsaland en die droom maakt ze ook waar. Miss Benelux Beauty 2020 zal gekroond worden op dezelfde locatie waar onder meer ook Miss België wordt verkozen. Meer op www.missbeneluxbeauty.com.