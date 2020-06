Finale Miss Benelux Beauty verhuist naar Trax CDR

30 juni 2020

08u06 2 Roeselare De verkiezing van Miss Benelux Beauty zou dit jaar voor het eerst plaatsvinden in de theaterzaal van pretpark Plopsaland in De Panne. Maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. De uitgestelde finaleshow zal nu plaatsvinden in Trax in Roeselare.

“Als organisatie hebben we alle moed bijeen moeten rapen om het beste te blijven geven voor onze finalistes en dus de finaleshow. Die laatste hebben we moeten annuleren. Achter de schermen zijn we actief gebleven, maar het virus blijft helaas ook nog altijd actief. De cijfers dalen, maar we moeten ook realistisch blijven. Enkele van onze plannen hebben we moeten uitstellen”, zegt organisatrice Yana Parmentier-Leman. “Maar kwantiteit staat niet altijd gelijk met kwaliteit, daarom hebben we niet alleen de datum verplaatst, maar we verhuizen dit jaar ook van locatie. We verhuizen naar de nieuwe Trax in Roeselare en de finale zal er plaatsvinden op zaterdag 14 november. Tickets blijven geldig of worden terugbetaald.”