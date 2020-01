Filosofische lezingen in MSKA CDR

27 januari 2020

MSKA organiseert op Campus Tant drie filosofische lezingen. Op donderdag 6 februari focust professor Stefan Rummens van de KU Leuven op het thema populisme, op donderdag 20 februari gaat professor Raf Geenens op zoek naar een antwoord of klimaat en democratie verzoenbaar zijn en op donderdag 5 maart zal politiek filosoof Thomas Decreus praten rond de vraagstelling ‘waarom kan democratie niet zonder verzet?’. De lezingen starten telkens om 19.30 uur langs de Hugo Verrieststraat 68. Je betaalt vijf euro per lezing, 10 euro voor de drie. Jongeren jonger dan 18 jaar komen er gratis in net zoals leden van Davidsfonds, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, Viva en August Vermeylenfonds.

Tijdens de eerste twee lezingen zullen de leerlingen van het vijfde ASO ook een referendum houden bij het publiek in het kader van hun project ‘democratie voor wereldburgers’. Op 6 februari is hun thema democratie en bedreiging van mensenrechten door populistische partijen, op 20 februari democratie en de urgentie van milieuproblemen en klimaatverandering.