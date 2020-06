Filmpje toont postbode met postwagen op fietspad in Roeselare: “Iedereen moet wegcode respecteren” LSI

11 juni 2020

12u10

Bron: LSI 0 Roeselare Op een filmpje dat de Fietsersbond Roeselare aan bpost bezorgde, is te zien hoe een postbode bij het bedelen van post tegen de rijrichting inrijdt én met haar postwagen op het fietspad rijdt. “De vrouw werkt intussen niet meer als postbode. Iedereen moet de wegcode respecteren”, klinkt het bij bpost. “Dagelijkse kost”, aldus heel wat bewoners.



De Roeselaarse Fietsersbond kreeg het filmpje van een inwoner van Roeselare doorgestuurd. Op het filmpje is te zien hoe op 3 juni 2020 een vrouwelijke postbode tegen de rijrichting in en op het fietspad post bestelt. “Ze negeert de wegcode en zorgt daarmee voor gevaar op het fietspad”, stelt de Fietsersbond vast. “Volgens de bewoner die ons het filmpje bezorgde, is dit bijna dagelijkse kost. Wij zetten ons in om Roeselare fietsvriendelijker te maken, dus vroegen wij bpost om een reactie. Die kregen we na 5 dagen. ‘Dit lijkt niet de bedoeling te zijn’, klonk het kort.”

Navraag door onze redactie leert dat de postbode sinds 5 juni niet meer actief is bij bpost. “De vrouw is geen werkneemster meer van bpost, dus zullen we verder niet meer reageren”, aldus woordvoerster Barbara Van Speybroeck. “Het is wel zo dat iedereen de wegcode moet respecteren. Was de overtreder wel nog in dienst geweest dan zouden we strenge maatregelen genomen hebben.”