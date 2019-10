Filiep Jodts voorgedragen als nieuwe West-Vlaamse procureur Lieven Samyn

01 oktober 2019

16u18 0 Roeselare Procureur van Veurne Filiep Jodts (50) is door de Hoge Raad voor Justitie voorgedragen als nieuwe procureur des Konings van West-Vlaanderen. Het is wachten op goedkeuring door de koning om de voordracht te bekrachtigen. Begin januari volgt de eedaflegging.

Filiep Jodts haalde het van twee andere kandidaten. Sinds 2012 was hij procureur in Veurne, waar hij eerder ook al twee jaar als rechter en onderzoeksrechter dienst heeft gedaan. Hij is ook enkele jaren substituut-procureur in Kortrijk geweest en heeft nog adviserend werk op het kabinet van justitie gedaan. Als openbare aanklager was hij ook al op televisie te zien in het Vier- programma ‘De rechtbank’.

Jodts is afkomstig uit Koolskamp, maar woont nu in Roeselare. In zijn vrije tijd houdt hij van wielrennen. Hij was lang nauw betrokken bij de organisatie van Koolskamp Koerse. Ook nu nog is hij voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van Cycling Vlaanderen en bestuurslid bij Belgian Cycling.

Als West-Vlaams procureur zal Jodts Jean-Marie Cool (66) uit Waregem vervangen, die op 1 januari met pensioen gaat. Cool legde in 2014 de eed af als eerste West-Vlaamse procureur nadat de gerechtelijke arrondissementen van Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne in april tot één West-Vlaams geheel waren gefusioneerd.