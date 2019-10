Files en verkeersellende door hevige regen VHS

01 oktober 2019

09u38 0 Roeselare Als ze zelf ook al niet in de file stonden, hebben veel werkgevers en schooldirecteurs dinsdagochtend met verbazing staan kijken hoeveel van hun medewerkers en leerlingen te laat zijn gekomen. De regen heeft namelijk een pak files en verkeersellende veroorzaakt.

Wie door de ochtendspits moest, heeft het zich beklaagd. Door de hevige regen zijn veel meer mensen dan anders in hun wagen gestapt om naar het werk te rijden of kinderen naar school te brengen. Dat veroorzaakte niet alleen in de centra van onze steden en gemeenten files en vertragingen, maar ook op de invalswegen.

Ambulances rijden zich vast

In Roeselare bijvoorbeeld was er in de stationsbuurt geen doorkomen aan. Ziekenwagens reden zich vast in het verkeer, dat op sommige plaatsen nauwelijks uitwijkmogelijkheden had. Scholen werden overstelpt met telefoontjes van ouders die hun kroost niet op tijd zouden kunnen afleveren. In de buurt van de Bruanebrug was er chaos. Zowel de Trakelweg als de Kaaistraat waren oververzadigd in de richting van het centrum en ook op de Beurtkaai was het aanschuiven. Wie voor een alternatieve route koos om op zijn bestemming te geraken, was er ook aan voor de moeite. Werkelijk overal zat iedereen vast in de file. Het duurde vrij lang voor de verkeersellende zich oploste.