File door ongeval tijdens ochtendspits LSI

24 september 2019

15u56

Bron: LSI 0 Roeselare Op de E403 richting Kortrijk was het dinsdagochtend een half uur aanschuiven. Oorzaak was een verkeersongeval in Beveren (Roeselare), net voor het begin van de wegenwerken wat verderop.

Twee wagens kwamen er rond 8u met elkaar in aanrijding waardoor de linkerrijstrook een tijdlang versperd was. Dat zorgde al snel voor een file tot Lichtervelde. Een uur na het ongeval waren alle rijstroken opnieuw vrij. De file zorgde er onder meer voor dat een rechtbankzitting in Kortrijk wat later moest starten aangezien een rechter in de file stond.