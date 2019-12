Fietsverlichting niet in orde? Politie helpt je op weg VHS

06 december 2019

18u02 0 Roeselare De politie komt haar belofte na. Fietsers die vrijdagmorgen aan de kant moesten omdat hun verlichting niet werkte, kregen een setje fietsverlichting cadeau.

De actie kadert in de campagne ‘Verplicht Verlicht’, die onlangs werd gelanceerd door de politiezone RIHO. “Elk ongeval dat gebeurt omdat fietsers niet of te laat gezien worden, is er een te veel”, zegt woordvoerder Carl Vyncke. “Daar proberen we iets aan te doen. Enerzijds door te sensibiliseren en te controleren, maar anderzijds ook door een handje toe te steken. Wie niet in orde is, krijgt van ons een setje fietsverlichting, zodat hij veilig zijn weg kan verder zetten.”

Een op de zes

De politie heeft voorlopig 2.500 setjes fietsverlichting om uit te delen. “Al blijft het wel de bedoeling dat overtreders hun fiets in orde laten maken”, zegt Vyncke.

Vrijdagmorgen werd alvast gecontroleerd in de Arme Klarenstraat, vlakbij de VMS. “Een op de zes gecontroleerde fietsers - scholieren, maar ook volwassenen - was niet in orde en werd beboet.” Ook de komende weken zal de politie een oogje in het zeil blijven houden.