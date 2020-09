Fietsersbond plaatst spookfietsen aan Roeselaars stadhuis Valentijn Dumoulein

27 september 2020

14u49 0 Roeselare De plaatselijke afdeling van de Fietsersbond heeft zondagochtend twee ‘ghost bikes’ aan het Roeselaarse stadhuis geplaatst. Ghost bikes, of spookfietsen, plaatst de Fietersbond normaal op plaatsen waar een fietser om het leven kwam. Met de actie wil ze de problematiek rond het gebrek aan veiligheid bij fietsers in het verkeer onder de aandacht brengen.

De actie komt er nadat recent in een week tijd zes fietsdoden in Zuid-West-Vlaanderen te betreuren waren. “Het is dan ook hoog tijd om meer veiligheid te eisen”, meent Jens Van Roey van de Roeselaarse Fietsersbond. “Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval, maar het resultaat van een vastgeroest systeem. We vragen dan ook om snel efficiënte maatregelen in te voeren die de fietsveiligheid bevorderen. Zo is er de nood aan betere zichtbaarheid op kruispunten aan invalswegen. De stad zou geen parkeerplaatsen mogen toelaten binnen 50 meter van het kruispunt. Dit is bijzonder belangrijk voor de vele scholieren die Roeselare binnenkomen op een schooldag. Ook de handhaving van de snelheidslimiet, liefst 30 kilometer per uur, in de bebouwde kom én de beboeting voor foutparkeren staan voor ons hoog op het prioriteitenlijstje.. We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het geval is.”

De actievoerders plaatsten niet alleen twee symbolische spookfietsen aan het stadhuis, maar luisterden dat moment ook op met belgerinkel en een strijdlied.