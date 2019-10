Fietsersbond organiseert online bevraging over fietsen in Roeselare CDR

21 oktober 2019

07u42 3

De Fietsersbond Roeselare wil graag de mening van de burger weten over fietsen in Roeselare. Ze organiseren daarom een online enquête waarin ze onder meer polsen naar de tevredenheid over de mogelijkheid tot het stallen van fietsen, of fietsroutes goed worden gecommuniceerd, of je veilig en comfortabel door de stad kan fietsen,… De resultaten worden gebundeld in een fietsrapport dat de mening van de Roeselaarse fietser weerspiegelt en overhandigt wordt aan het stadsbestuur. De enquête kan je invullen via https://nl.research.net/r/fietsstadgemeente2020 .