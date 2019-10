Fietsersbond lanceert online bevraging CDR

21 oktober 2019

De Fietsersbond Roeselare organiseert een online enquête waarin gepolst wordt naar de tevredenheid van de inwoners over voorzieningen voor fietsers, zoals fietsenstallingen en fietsroutes, en over de veiligheid. De resultaten worden gebundeld in een rapport dat overhandigd wordt aan het stadsbestuur. De enquête kan je invullen via https://nl.research.net/r/fietsstadgemeente2020 .