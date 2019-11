Fietser zoekt getuigen van aanrijding aan spoorwegovergang in Rumbeke LSI

05 november 2019

19u58

Bron: LSI 0 Roeselare Een 27-jarige fietser uit Roeselare is op zoek naar de automobilist die hem dinsdagochtend rond 7.40 uur aan de spoorwegovergang in Rumbeke heeft aangereden.

Guillaume Vandewalle was met zijn fiets op weg naar zijn werk in het rusthuis in Rumbeke. Via de Mandellaan reed hij over de Bruanebrug tot aan de spoorwegovergang in de Sint-Petrus en Paulusstraat. “Ook een zwarte Toyota Hilux, een terreinwagen, met open aanhangwagen wou de spoorwegovergang dwarsen, maar in de bocht raakte hij mijn fiets”, zegt Guillaume. “Ik kon me recht houden, maar heb schade aan de fiets. Ik deed nog teken dat de automobilist moest stoppen, maar hij reed verder. Een nummerplaat kon ik ook niet noteren.”

Guillaume heeft klacht ingediend bij de politie, maar hoopt via de media getuigen te vinden die hem kunnen helpen bij het vinden van de aanrijder. “Ik was goed verlicht in het donker, vijf achterlichten, twee voorlichten en een fluo jasje. Het kan niet dat de automobilist me niet opgemerkt heeft.”