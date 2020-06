Fietser gewond na ferme klap tegen auto VHS

10 juni 2020

19u14 0 Roeselare Een fietser werd woensdagavond rond 17.30 uur opgeschept door een wagen. Dat gebeurde op het kruispunt van de Molenstraat met de Bakkerstraat in Roeselare.

De fietser werd in de voorruit van de Mercedes gekatapulteerd, het slachtoffer kwam uiteindelijk op straat terecht. Het voorwiel van zijn fiets kraakte af. Het slachtoffer, dat de hele tijd bij bewustzijn bleef, kreeg ter plaatse de dringendste verzorging en werd vervolgens naar de spoeddienst van het gloednieuwe AZ Delta in Rumbeke overgebracht. De man was er, naar verluidt, niet al te erg aan toe. In de Mercedes raakte niemand gewond. De voorruit van het voertuig liep wel ernstige schade op.